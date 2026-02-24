Yıllarca öldüğü ya da kaçırıldığı düşünülerek FBI tarafından bile aranan kadının, aslında kendi isteğiyle bambaşka bir hayat kurduğu anlaşıldı. Bu şok gelişme, yıllardır yas tutan ailesinde hem büyük bir sevinç hem de derin bir öfke patlamasına neden oldu.

FBI YILLARCA CESEDİNİ ARADI

Michele Hundley Smith, 2001 yılının Aralık ayında evden çıktığında arkasında 7, 14 ve 19 yaşlarında üç evlat bıraktı. O dönemde eyalet polisi ve FBI, genç annenin izini bulabilmek için federal düzeyde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ancak ne bir iz ne de bir görgü tanığına ulaşılabildi.

Aradan geçen 24 yılın ardından Rockingham bölge polisi, dosyanın seyrini değiştiren o açıklamayı yaparak, "Smith hayatta ve sağlıklı" dedi. Yetkililer, kadının kendi talebi doğrultusunda şu an nerede yaşadığının ve bunca yıl nerede saklandığının kamuoyuna açıklanmayacağını belirtti.

AİLE 25 YILLIK YALANLA SARSILDI

Bugün 62 yaşında olan kadının ailesi, gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. Kuzeni Barbara Byrd, yerel basına yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemedi. Byrd, "25 yıl boyunca öldü mü diye yas mı tutalım yoksa dönecek mi diye umut mu edelim bilemedik. Şimdi asıl soru şu: 2001 yılında gerçekten ne oldu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Annesi evi terk ettiğinde henüz çocuk yaşta olan kızı Amanda ise sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşım yaptı. Yaşadığı duygusal boşluğu anlatan Amanda, "Mutluluk, öfke ve kırgınlık arasında gidip geliyorum. Onunla yeniden bir bağ kurup kuramayacağımı bilmiyorum ama annem de hepimiz gibi sadece bir insan" ifadelerini kullandı.