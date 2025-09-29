Uçağın Londra'ya doğru kalkışından yaklaşın 15-20 dakika sonra ismi açıklanmayan yolcuların ifadelerine göre, uçaktaki iki erkek yolcu aniden 'garip' davranışlar sergilemeye başladı. Ön sıralarda oturan bir yolcu, pasaportunun sayfalarını koparıp yemeye başladı. Aynı anda başka bir yolcu ise pasaportunu uçak tuvaletinde klozete atmaya çalıştı.

Kabin görevlilerinden biri, tuvalete giren yolcuyu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ardından kabin anonsuyla yolculara bilgi verildi. Yolcular da bu anonsun ardından paniğe kapıldı...

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 15 DAKİKASI"

Uçaktaki bir yolcu, yaşananları İngiliz basınından Daily Mail'e anlatarak, "Bir anda uçaktaki hava değişti, kimse ne olduğunu anlamıyordu. Bahsi geçen iki kişi çok garip davranıyordu. Paris'e iniş yapılana kadar hayatımın en korkunç 15 dakikasını yaşadım" dedi.

Uçak Paris'e iner inmez Fransız güvenlik güçleri uçağa girerek iki yolcuyu da gözaltına aldı. Olayın ardından uçak yaklaşık iki saatlik gecikmenin ardından Londra'ya yolculuğuna devam etti.

Olayı yaşayan yolcular, kabin ekibinin soğukkanlı tavrını övdü. Bir yolcu, "Ryanair (hava yolu şirketi) her şeyi inanılmaz şekilde yönetti" ifadelerini kullandı.