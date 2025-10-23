İngiltere’nin Batı Lancashire bölgesine bağlı Tarleton köyü, son günlerde alışılmadık bir manzarayla gündeme geldi. Köy yollarında, üzerinde İspanyolca “Camiones No Pasar” (Kamyonlar Geçemez) yazan tabelalar belirdi. Küçük bir çiftçi topluluğundan oluşan bu bölgede, yabancı dilde tabelalar görmek halkı şaşkına çevirdi.

Yerel sakin Brand McCloud, tabelaların en az beş yıldır orada bulunduğunu söylerken, “Bu kadar küçük bir yerde böyle bir şey görmek garip. Ancak kimsenin ne amaçla koyduğunu bilen yok” dedi.

"BİZİMLE ALAKASI YOK"

Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazıyla hazırlanmış olması, onların resmi görünümlü olmasına neden oldu. Ancak Lancashire İlçe Meclisi, bu tabelaların kendi onaylarıyla yerleştirilmediğini açıkladı. Bir sözcü, “Tabelalar Birleşik Krallık trafik mevzuatına aykırı şekilde konulmuş. Şu anda ağır vasıtaların geçişine dair herhangi bir kısıtlama yok. Bu nedenle tabelalar kaldırılacak” dedi.

TABELALAR NEDEN İSPANYOLCA?

Tabelaların kökeni hala gizemini koruyor. Bazı yerel sakinler, bölgenin bahçecilik ve tarım pazarlarıyla ünlü olması nedeniyle, İspanyol işçiler için uyarı amacıyla konulmuş olabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise, dar sokaklarda yabancı kamyonların sıkışmasını önlemek için yerleştirildiğini tahmin ediyor.

TRAFİK TABELALARINDA KURALLAR AÇIK

İngiltere’de yol işaretlerinin kullanımını Ulaştırma Bakanlığı denetliyor. 2016 tarihli Trafik İşaretleri Yönetmeliği ve Genel Yönergeleri (TSRGD), ülkede hangi tabelaların kullanılabileceğini ve nasıl tasarlanacağını açıkça belirtiyor. Yönetmeliğe göre tabelalar, basit ve hızlı okunabilir olmalı yani İngilizce dışındaki uyarı tabelalarına genellikle izin verilmiyor.