Son yıllarda gayrimenkul dünyasında alışılmadık bir hareketlilik yaşanıyor. Litvanya vatandaşları, jeopolitik gerilimler ve güvenlik endişeleriyle birleşen ekonomik fırsatları değerlendirmek için İspanya, Yunanistan ve İtalya'ya adeta akın ediyor. Sadece 2025'in son çeyreğinde İspanya'dan yüzlerce konut alan Litvanyalıların bu gizli rotası deşifre oldu.

İspanya'nın güneydoğusundaki Alcoy kasabasından gelen ilanlar, emlak dünyasında deprem etkisi yarattı. 65 metrekarelik, 3 odalı bir daire sadece 12 bin euro bedelle alıcı bekliyor.

Dairenin sunduğu imkanlar şaşırtıyor:

Konum: Sağlık merkezi, spor kompleksi, restoranlar ve eczanelere yürüme mesafesinde.

Ulaşım: Otobüs terminaline sadece 550 metre!

İç Mekan: Üç yatak odası, banyo, yemek odası ve mutfak.

Kaçışın sebebi sadece fiyat değil, 'savaş' korkusuymuş

Litvanyalıların bu bölgelere yönelmesinin arkasındaki asıl neden sadece ekonomik değil. Komşu ülkelerdeki jeopolitik gerilimler ve sıcak savaş tehdidi, vatandaşları "güvenli bir B planı" yapmaya zorluyor.

İspanyol kayıtlarına göre, Litvanyalılar sadece bir çeyrekte 241 konut satın alarak bu ülkede en çok mülk alan yabancılar arasına girdi.

2027 planları şimdiden hazır

Yatırımlar sadece eski binalarla sınırlı kalmıyor. Bazı bölgelerde henüz inşaatı tamamlanmamış lüks kompleksler için de ön siparişler patlamış durumda. 10 bin euro ek ücretle yeraltı otoparkı sunan modern projelerde yaşamın 2027 sonunda başlaması bekleniyor.

Avrupa'da ev sahibi olmak artık bir hayal değil, stratejik bir hamle haline geldi. 12 bin euroya bir daire almak, birçok kişi için "ikinci bir şans" anlamına geliyor.