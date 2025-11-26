Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, genel sağlık sigortası (GSS) primlerinde önemli bir değişikliğe gidildi.

Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanan prim tutarı yüzde 6’ya çıkarıldı. Böylece “GSS primini kendileri ödeyenler aralık ayı primlerini zamlı ödeyecekler.” Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, GSS prim artışıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntıları yazdı.

PRİM TUTARI İKİ KATINA ÇIKTI

Yeni düzenlemeyle aylık GSS primi 780,17 TL’den 1.560,33 TL’ye yükseldi.

GSS primlerini kendi ödeyen kişiler 1 Aralık 2025’ten itibaren yeni tutar üzerinden ödeme yapacak. Primler, 1 Ocak 2026’da asgari ücret artışı oranında yeniden güncellenecek.

Kanuna göre hiçbir sosyal güvencesi olmayan; işçi, memur ya da esnaf olarak çalışmayan; eş, anne-baba üzerinden sağlık yardımı alamayan kişiler GSS kapsamında prim ödemekle yükümlü.

5,7 MİLYON KİŞİNİN PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR

Ağustos ayı verilerine göre GSS kapsamında 7 milyon 740 bin 811 kişi bulunuyor.

Bunlardan 5 milyon 708 bin 54 kişi için prim ödemeleri “ödeme gücü olmadığı” gerekçesiyle devlet tarafından karşılanıyor.

2 milyon 32 bin 757 kişi ise primlerini kendisi ödemek zorunda.

ÇOCUKLARDA GSS YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

5510 Sayılı Kanun gereği çocuklar:

-18 yaşına kadar koşulsuz sağlık güvencesine sahip.

-Lise mezunları için yaş sınırı 20,

-Üniversite mezunları için 25.

Öğrenimini yaş sınırından önce tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sonrası iki yıl boyunca veya yaş sınırı doluncaya kadar GSS priminden muafiyet hakkını koruyor.

GSS PRİMİNDEN KURTULMAK İÇİN GELİR TESTİ ŞART

“Ödeme gücü olmayanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Ödeme gücü olmadığının kanıtlanabilmesi için gelir testi yaptırılması gerekiyor.”

-Gelir testine göre:

-Hane içi kişi başı gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa, prim devlet tarafından ödeniyor.

-2025 yılı için bu sınır 866,85 TL.

Asgari ücret Ocak 2026'da arttığında bu limit de otomatik olarak yükselecek.

GELİR TESTİ GECİKTİRİLMEMELİ

Haberde şu uyarı yer alıyor:

“Prim borcunun doğmaması için gelir testi gecikmeksizin yaptırılmalı.”

SGK’nın gönderdiği tescil tebligatını izleyen bir ay içinde gelir testi yaptıranlar, gelir sınırı uygunsa prim ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor.

Ancak testi geç yapanlar, başvuru tarihine kadar oluşan borcu ödemek zorunda kalıyor.

Gelir durumunda değişiklik olan kişiler ise yeniden sosyal yardımlaşma vakfına başvurabiliyor. Örnek olarak dört kişilik bir aile anlatılıyor:

Eğer iki çalışan kişiden biri işsiz kalırsa, aile geliri sınırın altına düşecek ve 25 yaşını doldurmuş erkek çocuğun GSS primi ödeme zorunluluğu ortadan kalkacak.

GELİR TESTİNDE HANGİ AİLE BİREYLERİ HESAPLAMAYA DAHİL?

Gelir testinde aynı hanede yaşayan herkes hesaba katılıyor:

-Eş

-Evli olmayan çocuklar (yaş sınırlaması yok)

-Büyük anne ve büyük baba

Öğrenim nedeniyle haneden geçici olarak ayrılan 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan çocuklar da gelir testi hesabında aileye dahil ediliyor.

GSS primlerinde yapılan artış, özellikle kendi primini ödeyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Ödeme gücü olmayanlar için gelir testi büyük önem taşıyor. Başvurunun zamanında yapılması halinde hem prim borcu birikmiyor hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanılabiliyor.

Yeni prim tutarları ise 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak.