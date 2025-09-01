İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan Peanut isimli kedi, haziran sonunda evinden kayboldu. Haftalar sonra 50 kilometre uzaklıktaki bir birahanede bulundu. Ancak asıl şaşırtıcı olan ise Peanut adlı kedinin bu yolculuğu kısa süre sonra ikinci kez tekrarlaması oldu... Aynı birahaneye bir ay içinde 50'şer km yol yaparak ikinci kez gitti...

BİRAHANEDE YENİ İSİM KOYDULAR

Daily Mail'deki habere göre yaklaşık 1 yaşında olan Peanut, 9 Temmuz'da Nottingham'daki bar çalışanları tarafından fark edildi. Oldukça sesli olduğu için personel ona, mekanın ünlü IPA birasının adıyla da uyumlu şekilde "Screech" lakabını taktı. günlerini pub bahçesinde uyuyarak ya da gelen müşterileri izleyerek geçirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde üç hafta sonra sahipleri Charley Rawlings ve Sam Bhamra bulundu. Veterinerde çip kontrolü yapılan Peanut, ailesine kavuştu.

KAÇIP YİNE AYNI YERE GİTTİ

Rawlings, yaşananların ardından Peanut'a kimlik etiketi taktı ancak kedi tasmasını çıkarıp yatağa bıraktı. Kısa süre sonra yine kayboldu. Ailesi şaka yollu "Yine aynı birahaneye gitti herhalde" dedi. Gerçekten de iki gün sonra bar personeli arayarak Peanut'ın yeniden mekana geldiğini söyledi.

Bar çalışanı Simon Belshaw "Onu görmeden önce sesini duydum. İnanamadım. Aynı yolu ikinci kez gelmişti" dedi.

YOLU NASIL GİTTİĞİNİ KİMSE BİLMİYOR

Aile, Peanut'ın bu mesafeyi nasıl kat ettiğini bilmiyor. Nottingham'daki bar, kedinin yaşadığı North Hykeham bölgesine yakın yerlere teslimat yapmıyor. Tek ihtimal, kedinin onlarca kilometrelik yolu otoyollar üzerinden yürümüş olması. Rawlings, "Kedilerin kaybolup uzaklarda bulunmasına alışığız ama bir kedinin bunu iki kez ve aynı yere yapması akıl alır gibi değil" dedi.

"ADETA MÜDAVİMİMİZ OLDU"

Asker olan Sam Bhamra, Peanut'ın maceralarını takip edebilmek için GPS cihazı siarpiş etti. Çift, kedinin evdeki diğer iki kediyle anlaşmazlık yaşadığı için böyle davranmış olabileceğini düşünüyor.

Bar müdürü Danny Storer ise esprili bir dille, "Peanut burayı sevdi, adeta müdavim oldu. Biz onu çok seviyoruz ama ailesinin aynı fikirde olduğundan emin değilim" dedi.