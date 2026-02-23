Kavaloğlu, turizmin sürdürülebilirliği açısından tüm paydaşların istişare kültürüyle ortak hareket etmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Turizmin yalnızca otellerden ibaret bir alan olmadığını belirten Kavaloğlu, hava yolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ve kamu iş birliğiyle yürüyen bu yapının “milli bir sektör” niteliği taşıdığını dile getirdi.

Antalya’ya Üçlü Tatil Etkisi

Mart ayında üç önemli tatil döneminin kesişeceğine dikkat çeken Kavaloğlu, bu takvim avantajının Antalya turizmine olumlu yansıyacağını söyledi.

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı için en çok tercih ettiği destinasyonun Antalya ve Türkiye olduğunu belirten Kavaloğlu, tur operatörleri üzerinden yapılan rezervasyonlarda ciddi bir yoğunluk yaşandığını aktardı.

Ramazan ayında Türkiye’ye seyahat edemeyen Avrupalı turistlerin ise Ramazan Bayramı ile Paskalya tatilini birleştirerek Antalya’da tatil planı yaptığını ifade etti.

İç Pazarda Erken Rezervasyon Bilinci Güçlendi

Kavaloğlu, haziran ve temmuz aylarına yönelik erken rezervasyonların güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yerli turistin erken rezervasyon fırsatlarının farkına vardığını belirten Kavaloğlu, “Yerli turist tatili yabancı turistten daha pahalıya alıyor” yönündeki algının kırıldığını dile getirdi.

Özellikle İngiltere ve Almanya pazarlarının erken rezervasyon döneminde hızlı hareket ettiğini kaydeden Kavaloğlu, 2027 sezonu satışa sunulsa dahi talep oluşabileceğini ifade etti.

Antalya turizmi, mart ayındaki Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı takvimiyle birlikte yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.