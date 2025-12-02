Konya’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Çumra Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Mehmet Aydın’ın AKP’ye geçeceği öğrenildi. Aydın’ın rozetinin AKP’nin Çarşamba Günü gerçekleşecek olan grup toplantısında AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETİNİ TAKACAK

Yaklaşık 9 ay yoluna bağımsız şekilde devam eden Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın AKP’li yetkililerle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve AKP’ye katılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili Başkan Aydın’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Aydın’a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin çarşamba günü gerçekleşecek olan grup toplantısında takacak.

KENTTE KAZANDIĞI BÜTÜN BELEDİYELERİ KAYBETTİ

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük ilçe belediyelerini kazanmıştı. Ancak belediye başkanlarının hepsinin partisinden istifa etmesiyle kentte elinde belediye kalmadı. Son transferle birlikte istifa eden belediye başkanlarının tamamı AKP’ye geçmiş oldu.

CHP’Lİ VE İYİ PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA AKP’YE GEÇMİŞTİ

Konya’da CHP’den Seydişehir Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Ustaoğlu ve İYİ Parti’den Ahırlı Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ali Üzlük de geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılmıştı.

16 BELEDİYE KAZANMIŞTI, SAYI 24’E ÇIKTI

AKP 31 Mart yerel seçimlerinde Konya’da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. Son yapılan belediye başkanı transferleriyle AKP’nin kentteki ilçe belediye sayısı 24’e yükseldi.