Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzeybatı bölgelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı konusunda vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, Edirne ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı, Balıkesir’in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji, önümüzdeki saatlerde yağışın şiddetinin artabileceğini ekledi.
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 22, 2025
Ülkemizin Kuzeybatı Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @edirne_valiligi @valikirklareli @tekirdaggovtr @TC_Balikesir @CanakkaleGovTr @izmirvaliligi pic.twitter.com/A11pq2SRBH