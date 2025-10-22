Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, Altınapa Barajı’nda 30 milyon metreküp kapasiteli havzada yalnızca 1,5 milyon metreküp su kaldığını, bu oranın yüzde 5 doluluğa denk geldiğini belirtti.

Bağbaşı Barajı’nda ise 200 milyon metreküp kapasiteye rağmen su miktarının 27 milyon metreküple yüzde 13 seviyesine düştüğünü söyledi.

Meteoroloji verilerine göre Konya, son 60 yılda yüzde 20 daha az yağış aldı. Kurak geçen kış ve yaz aylarının ardından, özellikle 2025 başında kar ve yağmurun yetersiz kalması barajlardaki düşüşü hızlandırdı.

'YENİ KAYNAKLAR LAZIM'

Arslan, durumu şöyle özetledi:

“Barajlar kışın yeterli yağışı alamadı. Dağlarda kar birikmedi. Bu yıl suyu yer altından çekerek idare ettik ama bu sürdürülebilir değil. Konya’nın yıllık 2 milyar metreküp suya ihtiyacı var. Bu suyu mutlaka yeni kaynaklardan sağlamak zorundayız.”

'ÇOK CİDDİ SU KRİZİ'

Arslan, yer altı sularındaki hızlı düşüşün tehlikeli boyutlara ulaştığını da vurguladı:

“Zaten can çekişen yer altı sularımız bu yıl çok daha fazla kullanıldı. Bu şekilde devam ederse, Konya çok ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalacak.”

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan Arslan, şu uyarıyı yaptı:

“Konya su fakiri bir şehir. Artık bir damla suyun bile kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evlerde, sanayide, tarımda israftan kaçınmalıyız. Hepimiz dikkat etmezsek gelecekte susuzluk kapımızda olacak.”

Arslan, yağış miktarındaki uzun vadeli düşüşe de dikkat çekerek, “Son 60 yılda yağışlar yüzde 15-20 azaldı. Bu da kuraklığın her geçen yıl daha da derinleştiğini gösteriyor” dedi.