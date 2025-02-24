Kapanacak mağazalar arasında İngiltere'deki mağazalar yer alaıyor. Southampton, Bristol, Wolverhampton ve Hartlepool gibi şehirlerdeki mağazalar kapanacak. Londra dışındaki birçok noktada şubelerini kapatan marka, toplam mağaza sayısını yarıya yakın azaltmış olacak.

Select Fashion, 2019 yılında iflas etmiş ve zor günler geçirmişti. Markayı Türk iş insanı Cafer Mahiroğlu satın alarak Genus UK Limited bünyesine katmıştı. Ancak ekonomik şartlar nedeniyle perakende sektöründe hayatta kalmak her geçen gün zorlaşıyor.

Şirket geçtiğimiz yaz Şirket Gönüllü Düzenlemesi (CVA) sürecine girdi. CVA, şirketlerin borçlarını yapılandırmasına ve kiralama maliyetlerini azaltmasına olanak tanıyan bir finansal yeniden yapılandırma yöntemi olarak biliniyor. Daha önce New Look, Jigsaw, Hotter Shoes, Caffe Nero ve Body Shop gibi markalar da benzer süreçlerden geçmişti.

Select Fashion yalnız değil. Quiz Clothing geçtiğimiz hafta iflas başvurusu yaptı ve 23 mağazasını kapatma kararı aldı. Bunun sonucunda yaklaşık 200 çalışan işsiz kalabilir. Ted Baker, Matches, Muji ve Farfetch gibi büyük perakende devleri de mağaza kapatma dalgasına katılan markalardan sadece birkaçı.

Yeni veriler, 2024 yılında 13 binden fazla mağazanın kalıcı olarak kapandığını gösteriyor. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 28’lik bir artış anlamına geliyor. 2025 yılı için ise 17 bin 350 mağazanın kapanması bekleniyor, bu da perakende sektörünün daha da kötüye gideceğini gösteriyor.