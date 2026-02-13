Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Yollar ve tarım arazileri göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri nedeniyle bir ambulans yolda mahsur kaldı, bazı araçlar ise suyla kaplı yollarda ilerleyemedi.

ÇARDAKLAR AKINTIYA KAPILDI

Alanya’da yağışın etkisiyle su seviyesi yükselen Dimçayı çevresindeki bazı piknik işletmelerinde hasar meydana geldi. Çay kenarındaki çardaklar artan debi nedeniyle akıntıya kapılarak denize kadar sürüklendi. İşletme sahipleri gece saatlerinde kamyonlarla sahile giderek çardak, varil ve çeşitli eşyaları toplayıp kumsalda bir araya getirdi. Toplanan malzemeler daha sonra araçlara yüklenerek bölgeden taşındı.

EVLERİ VE ARAÇLARI SU BASTI

Alanya’da sağanak nedeniyle Oba Çayı’nın su seviyesi yükselerek yola taştı. Kızılcaşehir Kavşağı’nda bazı araçlar yolda kaldı, bazılarına ise su doldu. Taşma sonucu iki sitenin bahçesi su altında kalırken, zemin kattaki daireleri su bastı. Bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, suda kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı. Üst katlarda bulunanlar ise yaşananları balkonlardan izledi.

ANTALYA’DA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER

Antalya Valiliği ve ilgili kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. 13 Şubat 2026 Cuma günü 7 ilçede tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Yapılan resmi açıklalamalara göre 13 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verilen ilçeler şunlar:

Alanya

Gazipaşa

Kaş

Kumluca

Finike

Demre

Kemer

Bu ilçelerde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildi.