Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, mahkemeye sunduğu dilekçeyle şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

Anne Doğan, 19 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini beyan ederek şu ifadelere yer verdi: "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum." Bu dilekçe, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyada yer aldı.

"BİR CANIN BEDELİ BU MU" DİYE İSYAN ETMİŞTİ

Doğan'ın bu kararı, Aralık 2025'teki karar duruşmasının ardından yaptığı sert açıklamaların gölgesinde geldi. 19 Aralık 2025'te verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına adliye önünde isyan eden anne, "Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum" demişti. Aynı açıklamada şikayetinden vazgeçen diğer müştekileri de suçlayan Doğan, "Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır" ifadesini kullanmış ve istinaf sürecine itiraz edeceklerini duyurmuştu.

KARARI BİRDEN BİRE DÖNDÜ

2023 yılında meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı. Kınık ilk olarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak bazı müştekilerin şikayetlerini geri çekmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozmuş ve dava yeniden görülmüştü. İkinci duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kınık hakkında yurt dışına çıkış yasağı devam ederken, ehliyetine bir yıl süreyle el konulmuştu. Aile avukatı Uysal Uğurlu, Aralık ayında yaptığı açıklamada cezanın infaz yasasına göre yaklaşık üç ay açık cezaevinde geçirileceğini, ardından iki yıl denetimli serbestlik uygulanacağını belirtmiş ve "Tahminen bu ceza açık cezaevinde geçirilecek" ifadesini kullanmıştı.



Duruşmada savunma yapan Kınık'ın avukatları, kazada hayatını kaybeden Çeki'nin annesi ile yaralananlara tazminat ödendiğini ve bazı müştekilerin şikayetlerini geri çektiğini vurgulayarak, Kınık'ın kusursuz olduğunu iddia etmişti. Savunma makamı, "Çeki'nin ölümüne neden Yavuz Selim Öztürk'tür. Bu olayda bu (Kınık) ailesinin hiçbir kusuru yoktur" beyanında bulunmuş ve maddi zararların karşılandığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmişti. Ancak Avukat Uğurlu bu savunmalara sert tepki göstererek, "Fatma Zehra Kınık, 'dur' levhasına uymayarak bariz bir şekilde ara yoldan çıkıp, ana caddede geçen motora çarptığı tespit edildi. Bu üç rapora rağmen hâlâ Kınık'ın suçsuz olduğunu savunmak gerçekten abeste iştigaldir" demişti.