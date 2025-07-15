14 Ekim 2022 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında grizu (metan gazı) patlaması yaşandı. Felakette 43 işçi hayatını kaybetti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) “Amasra maden kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ne gibi yardımlar yapıldı? Sadece tazminat mı ödendi, tazminat miktarları nedir?” diye sordu. TKİ ise Tahtasız’a yandaki yazılı cevabı gönderdi:

‘Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla ödedik’

“Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde meydana gelen maden kazası neticesi, Cumhurbaşkanımız tarafından yaraların bir an önce sarılması, acele ihtiyaçların karşılanması yönünde talimatları üzerine 43 madencimizin mirasçılarına kişi başı 500 bin TL olmak üzere 21 milyon 500 bin TL ödeme yapılmış, ayrıca 6 milyon 450 bin lira da sigorta şirketi tarafından ödenmiştir. 3 milyon 563 bin 105 TL kıdem tazminatı ile 89 bin 253 TL ölüm yardımı ödemesi de yapılmıştır. 195 bin 845 TL emekli nakil tazminatı ile birlikte mirasçılara toplam 31 milyon 819 bin 609 TL ödenmiştir.” Böylece ölen kişi başına 739 bin 990 liralık bir ücret düşmüş oldu.

24 kişi ceza aldı

Maden kazası nedeniyle Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan dava açıldı. Mahkeme kararını 24 Mart 2025 tarihinde açıkladı.

TKİ Amasra Müessese Müdürü 17 yıl, İşletme Müdürü ve İşletme Başmühendisi 16 yıl 6 ay, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Diğer 20 sanık ise 3 ila 9 yıl arasında ceza aldı. “Kaza değil katliam” diyen aileler, cezaların yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi.