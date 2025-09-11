CHP'den AKP'ye katılımların bu kez adresi Konya oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu AKP'ye geçecek.

AKP'ye geçeceği iddialarını doğrulayan Ustaoğlu, AKP Genel Merkezi'ne gitmek üzere Konya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

KENDİNİ GÜVENCE ALTINA ALMA İDDİASI

Bu arada belediye bazı usulsüz işler yapıldığına yönelik iddiaları araştırmak için müfettişlerin denetiminin devam ettiği Ustaoğlu'nun da kendisini güvenceye almak için AKP'ye geçtiği iddia ediliyor.

TELEFONLARINI KAPATTI

CHP Seydişehir İlçe Örgütü konuyla ilgili olağanüstü toplanırken, Hasan Ustaoğlu'nun telefonlarını kapattığı ve partililerin ulaşamadığı öğrenildi.

YRP'Lİ BAŞKAN DA AKP'YE GEÇİYOR

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'den Emirgazi Belediye Başkanı seçilen Mesut Mertcan'ın da AKP'ye geçeceği öğrenildi.