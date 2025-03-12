Siz de yeni nesil anne ve babalardan sık sık çocuklarının 'çok zeki' olduğuna yönelik övgü dolu cümleler duymuş olabilirsiniz.



2-3 yaşındaki çocukların akıllı telefon ya da tabletlerle oynayabilmesi, birçok ebeveyn tarafından 'zeka' ile ilişkilendirilmekte. Buna karşın psikologlar, araştırmalara göre çocukların akranlarından daha zeki olup olmadığını gösteren temel davranış kalıpları olduğunda hemfikir.



ZEKİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN 3 İŞARET



Bir çocuğun yaşıtlarından daha yüksek zekaya sahip olduğunu kesin olarak öğrenmenin tek yolu IQ testlerinden geçmekte. Ancak gözlem yoluyla da çocuklar arasındaki zeka farkını isabetli şekilde ölçebilmek mümkün.



Psikologlar, binlerce vakayı derleyerek en zeki çocuklarda görülen 3 temel davranışı şu şekilde özetliyor:



- Çok soru sorması



Çocuklar, ilgisini çeken her şey hakkında bitmek tükenmeyen bir merakla sorular yöneltebilir. Ancak çocukların herhangi bir konuda teknik sorular sorması, bir mekanizmanın ya da eşyanın nasıl çalıştığını kavramaya yönelik ısrarlı sorular yöneltmesi, çoğu zaman çocukların yüksek zeka seviyeleri ile ilişkilendirilmekte.



Çocuklar, yaptığınız açıklamaların ardından 'Neden bu böyle' ya da 'Peki bu nasıl çalışıyor?' gibi soruları tekrarlıyorsa, bunlar zeka seviyesinin oldukça yüksek olabileceğine yönelik bir potansiyel taşıdığını gösterir.

- Kuralları sorgulaması



Çoğu zaman kültürel sebeplerle ilgili olduğu düşünülse de, otoriteye koşulsuz itaat, düşük zeka seviyesi ile korelasyon taşımaktadır. Çocukların kuralları sorgulaması, yasaklara karşı 'Ama neden' gibi tepkiler vermesi, özgür yapılı bir karaktere sahip olmasının yanında, otoriteyi sorgulayabilecek bir zeka seviyesi olduğunu gösterir.



Bu nedenle çocuğunuza sadece itaat etmek yerine, zaman zaman yanlış gördüğü emirleri sorgulaması gerektiğini de öğretmelisiniz.



- Kendi yöntemini bulması



Çocuklar arasında en belirgin zeka özelliği, öznel tercihlerden geçmekte. Basit bir matematik sorusunu, kitapta anlatılan formüllerin dışında bir formülle çözmek, çoğu zaman yüksek zeka seviyesini gösterir. Çocuklar, ayakkabılarını ebeveynlerin gösterdiği şekilde bağlamıyor ya da erken yaşlardan itibaren anne ve babanın yönlendirmelerinin dışında kıyafet kombinlerini tercih ediyorsa, yaşıtlarının üzerinde bir zeka seviyesine sahip olabilir.