Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılılar saha içindeki sevincini sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürdürdü. Galatasaray’ın en çok konuşulan paylaşımı ise Fenerbahçe’ye yönelik “Sakın Ha” göndermesi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe’nin Süper Kupa şampiyonluğu sonrası yaptığı paylaşımı alıntılayarak dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Galatasaray’ın paylaşımında, “Bir daha SAKIN HA!” ifadeleri yer aldı.