İskoçya’nın batı kıyılarında bulunan ve "At Adası" olarak bilinen yaklaşık altı dönümlük Eilean a' Chapuill adası, Robb Residential emlak acentesi tarafından satışa sunuldu. Mülk için belirlenen başlangıç bedeli olan 50.000 sterlin, güncel kurla yaklaşık 2.906.500 Türk Lirası'na tekabül ediyor.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TEHLİKESİ VAR

Emlak acentesi tarafından yayımlanan resmi ilanda, potansiyel alıcılar ve ziyaretçiler için kapsamlı bir güvenlik uyarısı yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hızla değişen gelgitler nedeniyle Eilean a' Chapuill'e erişim, önemli bir sağlık ve güvenlik tehlikesi teşkil etmektedir. Bu doğrultuda, adayı ziyaret edecek kişilerin bu işlemi son derece dikkatli bir şekilde ve tamamen kendi sorumlulukları altında gerçekleştirmeleri gerekmektedir."

360 DERECELİK BİR GÖRÜŞ AÇISINA SAHİP

Kilmory Plajı'nın hemen açıklarında konumlanan ada, Jura ve Islay adalarını kapsayan 360 derecelik bir görüş açısına sahip. Kendi kayıkhanesi bulunan mülke, deniz seviyesinin düşük olduğu zamanlarda yürüyerek, diğer zamanlarda ise tekne ile ulaşılabiliyor. Ada; Crinan, Cairnbaan ve Tayvallich gibi yerleşim yerlerine yakınlığıyla biliniyor.

MODERN İNZİVA ARAYANLAR İÇİN BİR SEÇENEK

Uzmanlara göre bu satış süreci, gayrimenkul sektöründe "modern yaşamdan izolasyon" konseptine olan ilginin bir yansıması olarak görülüyor. Emlak piyasasındaki benzerlerinden farklı olarak Eilean a' Chapuill, sadece bir mülk değil; doğanın sert koşullarıyla doğrudan temas kurulan, şehir merkezlerinden tamamen izole bir yaşam alanı sunuyor.