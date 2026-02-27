Geçmişin birikimini mirasyedi gibi satan, gelecek nesilleri Deli Dumrul projeleriyle borçlandıran iktidar, şimdi de gözünü İstanbul’un hayat kaynağı yeraltı sularına çevirdi. İstanbul’un hayat kaynağı yeraltı suları bir daire parasına ihaleye çıkarıldı.

TORUNLARIMIZ SUSUZ KALACAK

TOD, ihalede koordinatları verilen yeraltı sularının Belgrad Ormanları içinde yer aldığını, giderek artan satışlar yüzünden hem ormanların hem de torunlarımızın susuz kalacağını bildirdi.

9 YIL SÖMÜRECEKLER

Satılacak yeraltı suları, kuraklık ya da afet durumunda İstanbul’a can simidi olacaktı. Şirketler, suyumuzu satıp para kazanırken, geleceğimiz de ormanlarımız da tehlikeye girecek. İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı’ndaki yeraltı sularını satmak için ihaleye çıktı. Biri Göktürk–Kemerburgaz hattında, diğeri Maltepe sınırlarında bulunan derin sondaj kuyularından çıkarılacak su, 9 yıl boyunca ticari amaçla işletilecek. Su satışından beklenen gelir ise toplamda 23 milyon 813 bin lira. Bu parayla İstanbul’da ancak bir daire alınabiliyor.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Belgrad ormanlarının içinde yer alan yeraltı su rezervlerinin stratejik önemde olduğunu belirterek, “Bu rezervlerin denetimsiz ve uzun vadeli kullanımı İstanbul’un geleceğini ve gelecek nesillerimizi riske atmaktır” tespiti yaptı.