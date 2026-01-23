Amerika Birleşik Devletleri İran’a yönelik olası bir harekat öncesinde Orta Doğu’daya uçak ve gemi yığmaya devam ediyor.

Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada bölgeye büyük bir donanma gücünün ilerlediğini resmen doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Güney Çin Denizi’nden batıya yönelen uçak gemisi filosu, bölgeye intikal ediyor.

ABD Donanması yetkilileri, dev uçak gemisi USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunun Hint Okyanusu’na ulaştığını bildirdi.

Forbes'ın haberine göre ise bölgeye bir değil, iki uçak gemisi yönleniyor. Uçak gemisi USS George H.W. Bush'da Akdeniz üzerinden, Süveyş Kanalı'ndani inerek müdahale etmeye hazır.

Bölgedeki hareketlilik sadece denizle sınırlı kalmıyor. Kargo uçakları ve havada yakıt ikmali yapan stratejik tanker uçakları da İran'ın etrafındaki noktalara ulaştı.

TRUMP SAVAŞ DAVULLARINI ÇALIYOR

İran'daki gösteriler sırasında binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Trump, bir saldırı için hazırlıklara başlamış ancak saldırı başlamadan hemen önce fikrini değiştirmişti.

ABD Başkanı 13 Ocak tarihinde sokaklara çıkan İranlılara yardımın yolda olduğu sözünü vermişti. Birçok muhalif İranlı, Trump'ın saldırıyı "ölümler durdu" diyerek iptal etmesini bir ihanet olarak yorumladı.

Ancak İsrail basını, farklı bir sebep sundu. ABD ve İsrail, İran'a saldırmaya hazır değildi. Bu sebeple saldırı iptal edilmedi, sadece ertelendi.

Başkan Trump Perşembe günü Davos'ta gazetecilere verdiği demeçte askeri hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Trump “O yöne giden büyük bir filomuz var ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz. İran’a doğru ilerleyen çok büyük bir güce sahibiz. Aslında herhangi bir olay yaşanmasını tercih etmem ancak onları çok yakından takip ediyoruz. Elimizde devasa bir armada var. Perşembe günü yüzlerce infazı durdurdum. Şu an bölgeye yönelen devasa bir filomuz mevcut. Belki de bu gücü kullanmamıza gerek kalmayacak. Bunu zaman gösterecek" diye konuştu.

Kaynaklara göre Başkan rejim değişikliği seçeneklerini değerlendirirken uzun sürecek bir savaşa girmekten çekiniyordu. Şimdiyse ABD unsurları bölgeye akın ediyor.

Bölgeye yeni gönderilen hava savunma sistemleri ve deniz gücü bu savunma açığını kapatmayı hedefliyor. Trump artık hem saldırı hem de savunma konusunda daha güçlü bir konuma sahip görünüyor.

SALDIRI KAÇINILMAZ

İsrail ordusu da en yüksek alarm seviyesinde bekliyor. The War Zone sitesine konuşan üst düzey bir İsrail Ordusu yetkilisi, operasyonun kaçınılmaz olduğuna inandığını belirtti.

Yetkili, verdiği demeçte “Bir saldırının gerçekleşeceği kanaatindeyim. Zamanlama ve uygulama yöntemi gibi tüm detaylar çok sıkı bir gizlilik içinde yürütülecektir. Harekata hangi kuvvetlerin katılacağı da aynı şekilde gizli tutuluyor" dedi.

Yetkili, Trump'ı işaret ederek "Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu saldırının nihai uygulama kararı tek bir kişinin elindedir" diye ekledi.

İsrail ordusu, ABD'nin donanma unsurları büyük bir hızla İran'a doğru yol alırken tatbikatlara başladı. Görüntülerde, özellikle uçaktan atlayan paraşütçü birliklerine yer verildi.

İRANI'IN BÜYÜK KOZU

Bölgedeki en büyük risklerden birini Hürmüz Boğazı oluşturuyor. İran rejiminin çöküş tehlikesi hissetmesi durumunda bölge ülkelere karşı saldırgan bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Times of Israel tarafından yayımlanan bir analize göre İran bu durumda Amerikan varlıklarına ve müttefiklerine yönelik çok boyutlu saldırılar başlatabilir.

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birini oluşturan günlük 20 milyon varil petrol bu boğazdan geçiyor. İran’ın Hürmüz boğazını kapaması, dünya enerji piyasalarını sarsabilir.

Bu yüzden ABD askeri varlığı sadece bir saldırı gücü değil aynı zamanda küresel ticaretin güvenliğini sağlama amacı da taşıyor.

İRAN'IN ETRAFINA UÇAKTAN SET ÇEKTİ

USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve 21. Muhrip Filosu bölgedeki vuruş gücünü ciddi oranda artıracak.

Gemi bünyesinde F-35C Lightning II ve F/A-18E/F Super Hornet gibi gelişmiş jetlerden oluşan sekiz filo barındırıyor.

Ayrıca elektronik harp kabiliyetine sahip Growler uçakları ve erken uyarı uçakları da güvertede yer alıyor. Bununla birlikte, uydu görüntülerinde F-15 Fighting Falcon uçakları da uydudan görüldü.

Lincoln’e eşlik eden USS Mobile Bay kruvazörü ve muhripler devasa bir füze kapasitesine sahip. Bu gemiler hem İran’daki hedefleri vurma hem de müttefikleri koruma görevini üstlenebilir.

Donanmanın Arap Denizi’ne ulaşmasıyla birlikte ABD’nin operasyonel yetenekleri en üst seviyeye çıkacak.

Lojistik sevkiyatlar da büyük bir hızla devam ediyor. Uydu görüntüleri Diego Garcia adasındaki bombardıman uçaklarında henüz büyük bir değişiklik göstermese de kargo uçaklarının trafiği arttı.

C-17 Globemaster III tipi uçaklar bölgeye sürekli mühimmat ve personel taşıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre ABD bölgeye ek Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri gönderiyor.

Bu sistemler İran’dan gelebilecek olası bir füze saldırısına karşı büyük önem taşıyor. Mevcut askeri yığınağın uzun süreli bir çatışmayı destekleyip destekleyemeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

B-2'LERİN DÖNÜŞÜ

Hava gücü tarafında ise İngiltere’den kalkan F-15E Strike Eagle uçakları Ürdün’deki Muwaffak Salti Hava Üssü’ne ulaştı.

Bu jetler geçmişte İran’ın İsrail’e yönelik İHA ve füze saldırılarını durdurmada kritik rol oynamıştı.

İngiltere de bölgeye destek vermeyi sürdürüyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon uçakları Katar ile yapılan anlaşma kapsamında körfez bölgesine konuşlandırıldı.

Ayrıca ABD ana karasından kalkabilecek B-2 Spirit gibi hayalet bombardıman uçakları da stratejik hedefler için her an devreye girebilir.

Bu uçaklar, daha önce İran'ın nükleer tesisleri olan yeraltı sığınaklarına karşı uçurulmuştu. ABD Başkanı bu uçaklar sayesinde "İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğini" söylüyor.

İRAN TETİKTE

İran tarafında ise gerilim her geçen gün artıyor. Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpür ABD ve İsrail’i geçmiş hatalardan ders çıkarmaları konusunda uyardı.

Pakpür parmaklarının tetikte olduğunu ve liderleri Hamaney’den gelecek emirlere hazır olduklarını ifade etti.

İran hükümeti ayrıca ülke içindeki protestoların tamamen bastırıldığını iddia ediyor. Ancak internet ve telefon hatlarının kesik olması nedeniyle ülkeden sağlıklı bilgi almak imkansız görünüyor.

Bölgedeki tüm aktörler artık büyük bir çatışma için hazırlıklarını tamamlamış durumda bekliyor. Bölge, patlamaya hazır bir volkan gibi bekliyor.