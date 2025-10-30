2023 yılında aşırı kilo veren Süreyya Yalçın zayıflığıyla dikkat çekmiş ve aylarca konuşulmuştu.

Sosyetik ismi takip eden birçok kişi bu durumu endişe verici bulsa da Süreyya Yalçın her defasında "sağlıklı olduğunu" belirtmiş "Doktor kontrolündeyim ve sağlığım yerinde" açıklamasını defalarca kez tekrarlamıştı.

"Günde sadece 1 öğün" yemek yediğini söyleyen Yalçın, bu öğününü de öğle vaktinde balık veya et, yanında da sebze ve salata yiyerek geçirdiğini açıklamıştı.

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Süreyya Yalçın, önceki akşam sosyal medyada son halini paylaştı.

Gönderisine "I see red" notunu düşen Yalçın, fotoğrafını yorumlara kapalı bir şekilde yayınladı.

Forbes'ta en zenginler listesine giren Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın iş insanı Ozan Baran ile 2016’da izdivaç yapıp Miami’ye gelin gitmişti. Yalçın, geçen ocak ayında Türkiye'ye dönmüştü.