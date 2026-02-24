LaLiga devi Atletico Madrid’i 15 sezondur çalıştıran Diego Simeone için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli teknik adamın, sezon sonunda İtalya Serie A'ya gideceği aktarıldı.

YILLIK 40 MİLYON KAZANIYOR

İspanya merkezli El Chiringuito’nun haberine göre deneyimli teknik adam, gelecek sezon için Inter ile her konuda anlaşma sağladı.

Atletico Madrid'den yıllık 40 milyon Euro kazanan Simeone'nin yeni maaşıyla ilgili herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2011'de Atletico Madrid'in başına geçen Simeone, 15 yıllık Atletico Madrid macerasında tarihi başarılara imza attı. Simeone ile 2014 ve 2021'te La Liga şampiyonluğuna ulaşan Madrid ekibi, 2 kez UEFA Avrupa Ligi, 2 kez UEFA Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti. Atletico Madrid, 2 kez de Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Arjantinli teknik adamın 1997-1999 yılları arasında Inter forması giymişti. 2016’da yaptığı bir açıklamada "Bir gün Inter’e döneceğim çünkü orada oyuncu olarak harika anılar bıraktım ve oraya teknik direktör olarak geri dönme hedefim var." demişti.