2007 yılında yollara çıkan R35 GT-R, performansıyla olduğu kadar getirdiği yeniliklerle de spor otomobil dünyasında iz bıraktı. Yüksek hız, gelişmiş teknoloji ve ikonik tasarımıyla otomotiv tarihinde özel bir yer edinen model, Nissan için bir dönemin kapanışını simgeliyor.

FABRİKADA DUYGUSAL ANLAR

Nissan’ın Tokyo’nun 100 kilometre kuzeyinde bulunan Tochigi fabrikasında çalışanlar, modelin son üretim sürecine tanıklık etti. Fabrika çalışanları, R35 GT-R’ın üretim bandından çıkan son versiyonu için bir araya gelerek bu anı kutladı.

48 BİN ADETLİK BAŞARI

Modelin 18 yıllık yolculuğu boyunca toplamda yaklaşık 48 bin adet üretildi. Son araç ise “Geceyarısı Moru” rengiyle dikkat çeken Premium T-Spec versiyonu oldu. Bu özel model, Japonya’daki şanslı bir müşteriye teslim edilecek.

BİR DÖNEM KAPANIYOR

Nissan’ın spor otomobil mirasında kilometre taşı olan R35 GT-R, artık üretim bandında olmayacak. Ancak bıraktığı iz, otomobil tutkunlarının hafızasında yaşamaya devam edecek. Otomotiv dünyası, R35 GT-R’ın ardından Nissan’ın gelecekte nasıl bir performans aracı sunacağını merakla bekliyor.

GT-R'A VEDA DEĞİL

Nissan Başkanı ve CEO'su Ivan Espinosa, "18 olağanüstü yılın ardından R35 GT-R, otomotiv tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Mirası, ekibimizin tutkusunun ve dünya çapındaki müşterilerimizin sadakatinin bir kanıtıdır. Bu olağanüstü yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Dünya çapındaki birçok GT-R hayranına şunu söylemek istiyorum: Bu, GT-R'a sonsuza dek veda etmek değil, GT-R isminin bir gün geri dönmesini sağlamak hedefimiz" dedi.