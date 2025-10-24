Türkiye’de internet üzerinden satış yapan bir tatlıcının fiyat listesi, görenleri hayrete düşürdü. İşletmenin bir dilim baklavayı 738 liradan satışa sunması sosyal medyada büyük tepki topladı.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Online satış platformunda paylaşılan fiyat listesinde sadece baklava değil, diğer tatlı çeşitlerinin de oldukça yüksek fiyatlarla satıldığı görüldü.

Kimi kullanıcılar fiyatları “lüks restoranı bile geçti” şeklinde eleştirirken, bazıları da “altın kaplama mı bu?” yorumlarıyla tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede gündem olan fiyat listesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, sosyal medya platformlarında “fahiş fiyat” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bazı kullanıcılar, “Artık tatlı yemek de zengin işi oldu” derken, bazıları da denetim çağrısında bulundu.