ABD'de 46 yaşındaki bir kadın, sosyal medya platformu Reddit'te ayrılık hikayesini paylaştı. Yazdığına göre 48 yaşındaki eşi, 25'inci evlilik yıldönümleri için onu sürpriz bir tatile götürmüştü. Kadın da bu seyahatin ilişkilerini yeniden canlandıracağına inanmıştı.

Ancak işler umduğu gibi gitmedi... Yolculuk sırasında bile eşiyle arasındaki mesafe dikkat çekiciydi. Kadın, "Elini tuttum ama birkaç saniye sonra çekti. Bizim için romantik olacağını sandım ama o hiç çaba göstermedi" dedi.

Akşam yemeğinde ikisi de muzlu cheesecake sipariş etti. Kadın kendi dilimini çok tatlı bulup birkaç lokmadan sonra buzdolabına koydu. Aklında ise daha sonra yeme düşüncesi vardı...

SABAH UYANDIĞINDA HAYATI DEĞİŞTİ

Ertesi sabah kahvesini alıp buzdolabını açtığında pastasının yerinde sadece birkaç kırıntı vardı. Kocası gülerek "Orada duruyor işte" dedi. Kadın o anda bir şeyin koptuğunu hissetti:

"O kırıntılar, yıllardır bu evlilikte bana kalanları temsil ediyordu. Hep onun artıklarını, ilgisinin kırıntılarını topluyordum."

Bu olay, 25 yıllık evliliğin sonunu getiren kıvılcım oldu. Kadın eve döndükten sonra ilk iş boşanma davası açtı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Kadının hikayesi kısa sürede Reddit'te binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar onun kararını abartılı bulurken, çoğu kişi "pastanın aslında sadece bir sembol" olduğunu söyledi:

"Hiçbir ilişki bir pasta yüzünden bitmez. Ama yıllar boyu biriken hayal kırıklıkları, o son lokmada taşar."

Kadın ise paylaşımını şu sözlerle bitirdi:

"Ben artık kırıntılarla yetinmeyeceğim. Kendi pastamı, kendi hayatımı istiyorum."