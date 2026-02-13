İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Thomas Frank ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Londra temsilcisinin aday listesinde dikkat çeken bir teknik adam öne çıktı.

Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, Matteo Moretto'nun haberine göre Igor Tudor'u listenin ilk sıralarına yazdı. Haberde, Hırvat teknik adamla ilk temasların kurulduğu aktarıldı.

Sezona Juventus'ta başlayan ve daha sonra İtalyan ekibiyle yollarını ayıran Tudor, daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Hırvat çalıştırıcı daha sonra Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta da görev yaptı.

Tudor, Galatasaray'ın başında 34 maçta 1.79 puan ortalaması yakalarken, camianın yoğun baskısı ile görevden ayrılmıştı.