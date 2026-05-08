Şirket kanadından yapılan açıklamalara göre, Şok Marketcilik bünyesinde yer alan UCZ Mağazacılık sadeleştirme ve birleşme ile Şok Marketçilik şirketine katılacak. Şok Marketçilik hali hazırda UCZ'nin tüm hisselerine sahip olduğundan bu işlem aktif ve pasif şekilde işlem gören ve görmeyen hisseleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

BİRLEŞME KARARI AÇIKLANDI

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin %100 hissedarı olduğu UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. ile "kolaylaştırılmış usulde birleşmesine" yönelik Yönetim Kurulu Kararı kamuoyuna duyurulmuştur.Planlanan birleşme neticesinde UCZ Mağazacılık, tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak Şok Marketler bünyesine devredilecek ve tüzel kişiliği sona erecektir.

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR

Şok Marketler Yönetim Kurulu, birleşme süreciyle ilgili şu temel hususları karara bağlamıştır:

Birleşme Yöntemi ve Mevzuat: Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan UCZ Mağazacılık’ın (İstanbul Ticaret Sicili No: 815318-0), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca "kolaylaştırılmış usulde" devralınmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Birleşme Sözleşmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması süreci başlatılmıştır.

Esas Alınacak Finansal Tablolar: Birleşme işleminin, tarafların SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Muafiyetler: SPK’nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) madde 13 uyarınca işlemin "kolaylaştırılmış usulde" yapılacak olması nedeniyle: TTK’nın 147. maddesindeki Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına,

Bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına karar verilmiştir.

Şok Marketler, %100 sahibi olduğu UCZ Mağazacılık'ı bünyesine katarak yapıyı sadeleştirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

Şirket kanadından yapılan açıklamada şirketin birleşme öncesi ve sonrası sermayesinde bir değişim olmayacağı aktarıldı.