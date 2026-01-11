Bir dönem Türkiye A Milli Futbol takımı da çalıştıran Stefan Kuntz için şok bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta Hamburg Sportif Direktörlüğü görevinden 'kişisel ve ailevi nedenlerle' istifa eden Stefan Kuntz hakkında cinsel taciz iddiaları gündeme geldi. Kuntz'un bir kadın çalışanı taciz ettiği öne sürülüyor.

Alman madyası Bild’in haberine göre, Kuntz’un kulüpten ayrılığı resmi açıklamalarda belirtildiği gibi yalnızca "kişisel nedenlere" dayanmıyor. Haberde, kulüp bünyesinde çalışan bazı kadın personellerin Stefan Kuntz hakkında cinsel taciz ve uygunsuz davranış iddialarıyla yönetime başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Şikayetlerin ardından Hamburg kulübü bağımsız bir hukuk bürosu aracılığıyla iç inceleme başlattı. İnceleme sonucunda bazı iddiaların kulüp içinde "ciddiye alındığı" ve bunun üzerine taraflar arasında sözleşmenin sona erdirildiği iddia edildi.

Hamburg cephesinden yapılan resmi açıklamada ise Kuntz’un görevden ayrılığı "kişisel ve ailevi nedenler" olarak açıklanmıştı.