Dört yıl önce Tarık Soner ile nikâh masasına oturan eski manken Şenay Akay, konuk olduğu bir programda ilk kez evliliğini anlattı.

Akay, eşinin ilk evliliğinden olan kızı Melek ile ilişkisinden de bahsetti. Şenay Akay şunları söyledi:

"MELEK'İ BENİM İÇİN DOĞURMUŞLAR"

"Benim eşim ilk aşkım. 14-15 yaşında aşık olduğum, benden 3 yaş büyük, onu hiçbir zaman unutamadığım, her zaman onu sevdiğim, hiçbir zaman kalbimden çıkmayan adam. Çok şanslıyım, ben de ondan gitmemişim, bir araya geldik..."

"Dünya iyisi bir insanla evlenmiş, olağanüstü güzel bir çocuk dünyaya getirmişler, benim için; ne mutlu bana! Gülden Hanım bizim hayatımızda ve çok değerli bir yerde, anlaşamamışlar ve birbirlerine saygı duyarak ayrılmışlar. Ben onunla yıllar sonra biraraya geldim, keşke o zaman evlenseymişim diyorum."

"BANA 'ANNE' DEDİ HAYATIM DEĞİŞTİ"

"Melek 13 yaşında. Biz hiçbir zaman böyle bir şeye zorlamadık... Benim hiçbir vasfım yoktu onun hayatında, ne annesi ne babası kimse zorlamadı onu, o seçti ve 'Anne' dediği gün hayatım değişti."

"O kadar zor ki tarif etmek, düşünsene Rabbin tarafından sana emanet edilen bir varlık var; o kadar kendiliğinden olan bir şey ki bu... Annem, 'Anne olunca anlarsın' demişti, gerçekten başka bir şeymiş..."