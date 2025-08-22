Kenan Kalav, 1980'li yılların gözde erkek oyuncularından biriydi.

Tam şöhretinin doruğundayken ülkeyi terk eden Kalav İspanya'ya yerleşti, Barcelona kenti yakınlarındaki küçük ama gözde bir tatil kasabasında iki restoran açtı.

Kenan Kalav daha sonra da Madrid'de restoran açtı. Kalav'ın Barcelona yakınlarında da bir pansiyonu var.

BİR AİLE MESELESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kenan Kalav geçen yıl tatsız bir aile meselesiyle gündeme gelmişti.

Eski evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Can'ın nişan törenine katılmayan Kalav bu yüzden eleştirilmişti.

Baba ile oğulun arasına üç milyon dolarlık bir mirasın girdiği iddia edilmişti.