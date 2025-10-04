Çelik, üçlü arasındaki ilişkinin geçmişinde yaşanan gerginlikleri şu sözlerle anlattı:

“Bazı şeyleri sır olarak tutmak lazım mı? Bazı şeyleri örtmek lazım mı? Tam bilmiyorum. İzel, Çelik, Ercan işinde hangisini anlatayım, hangisini anlatmayayım kısmında bir dengede durmaya çalıştım. Hâlâ da öyleyim. Bir sırrımız var diyelim ve sırrı orada bırakalım. O sırrın sebep olduğu sonuçlardan biri; çatışmaya başladık biz. Yani senin şarkın mı daha iyi güzel? Benim şarkıyı mı albüme koyacağız? İşte şu daha iyi, bu daha iyi diye.”

Armağan Çağlayan’ın "Aynı şeyi yapacaksınız. Aynı şeyden para kazanacaksınız. Kimin A1 olduğunun ne önemi var?" sözleri üzerine Çelik, telif haklarının getirdiği ekonomik paylaşımın da çatışmaların bir parçası olduğunu belirtti:

“Kimin şarkısını söylerseniz telifi o alır. Sen az konuş. Sen onu de, bunu de derken biz ayrıldık. Kendi yolumuzda da çok güzel gittik. O da ayrı mesele. Ama bence müthiş bir grup. Bence hep bir arada kalmalıydık. O zamanki tavrımızı yanlış buluyorum ben. Yani beraber yürümeliydik biz bütün yolu.”

Grubun 31 yıl sonra sahneye döndüğü dönemi hatırlatan Çelik, bu kez de İzel’in gruptan ayrıldığını açıkladı. Yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bu sefer İzel ayrıldı. Kıbrıs'ta hatırlayamadığım bir yerde bir sahneye çıktık. Kaçıncı şarkı olduğunu hatırlayamıyorum. İzel bir şarkı okumak istedi. Bizim şarkımız değil. Niye okumak istedi bilmiyoruz. Sonra sahneyi terk etti. Ercan'la mal gibi kaldık sahnede. Artık bu saatten sonra o ne olur bilmiyorum.”

İzel’in bu tavrını doğru bulmadığını söyleyen Çelik, hayal kırıklığını “Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz hani son dakikada. Bir de ekstra para kazanacağız, eğleneceğiz. Güzel bir işti bence. O anlamda İzel'i doğru bulmuyorum. Biz kaldık sahnede.” benzetmesiyle ifade etti.

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Çelik, İzel’le kişisel bir kırgınlık yaşamadıklarını da özellikle belirtti:

“Bizim aramızda da çatışmalar olabilir. Bunlar para, repertuvar çatışması, hepsi olabilir. Ama biz arkadaşız ve dostuz. İzel ne söylerse söylesin, bugün 'Çelik koş' dediğinde ben koşarım ona.”