ABD’de yer alan steakhouse zinciri Lone Star Steakhouse & Saloon, iflas ve tasfiye sürecinin ardından neredeyse tamamen ortadan kalktı. 267 restorana kadar ulaşan zincirin bugün yalnızca Guam Adası’nda bağımsız olarak işletilen bir tek restoranı kaldı.

Son yıllarda ABD’de orta fiyat segmentindeki steakhouse restoranları ciddi bir baskı altında bulunuyor. Bu segment, lüks restoranlarla daha uygun fiyatlı zincirler arasında sıkışmış durumda.

267 ŞUBEYE KADAR ULAŞMIŞTI

Lone Star Steakhouse 1989 yılında Kuzey Carolina’nın Winston-Salem kentinde kuruldu. Aile dostu konsepti, Teksas temalı dekorasyonu ve görece uygun fiyatlarıyla hızla büyüyen zincir, 1998 yılında 267 şubeye ulaşarak zirvesini gördü. Ancak ekonomik koşullar, agresif büyüme stratejisi ve artan rekabet, düşüş sürecini başlattı.

2000 yılında 24 düşük performanslı restoran kapatıldı. Şirket 2006’da özel sermaye fonuna satıldı, ancak 2008’de yeniden küçülmeye başladı.

Aynı yıl 26 restoran daha kapatıldı ve toplam şube sayısı 169’a geriledi. Ayrıca 35 restoran için 69 milyon dolarlık satış-geri kiralama anlaşması yapıldı. Bu adım kısa vadede nakit sağlasa da uzun vadede finansal baskıyı artırdı.

SADECE BİR ŞUBESİ KALDI

2010’da 19 restoran daha kapatıldı. 2013’te zincir yeniden el değiştirdi ve 2016’ya gelindiğinde şube sayısı 16’ya kadar düştü. 13 Şubat 2017’de Lone Star Steakhouse, ABD’de yeniden yapılandırma anlamına gelen iflas korumasına başvurdu. Süreç daha sonra tasfiyeye dönüştü ve 2018’de ABD’de kalan son dört şube de kapatıldı.

Bugün Lone Star Steakhouse & Saloon’dan geriye, bir zamanlar 267 şubeye ulaşan dev zinciri temsil eden tek bir bağımsız şube kaldı.