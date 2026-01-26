Cep telefonu pazarının 90’lı yıllar ile 2000’lerin başında en güçlü markalarından biri olan Motorola, yaklaşık on yıl önce Türkiye’deki ticari faaliyetlerini sonlandırmıştı. Ancak akıllı telefon pazarının hızla büyümesiyle birlikte markanın Türkiye’ye yeniden dönüş ihtimali, sektörde dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer almaya devam ediyor.

DİSTRİBÜTÖRLÜK GÖRÜŞMELERİ GÜNDEMDE

Motorola’nın akıllı telefon ve aksesuar ürünlerinin Türkiye distribütörlüğüne ilişkin olarak Lenovo Ireland International Ltd. ile İndeks Bilgisayar arasında temasların başladığı daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmişti. Sürece dair taraflardan şu ana kadar yeni bir resmî açıklama gelmezken, görüşmelerin halen sürdüğü ifade ediliyor.

HANGİ MODELLER GELECEK, NASIL BİR STRATEJİ İZLENECEK?

Küresel pazarda özellikle Razr serisi katlanabilir telefonları ve Edge serisi üst segment modelleriyle öne çıkan Motorola’nın, Türkiye pazarına dönüşünün netleşmesi halinde bu ürünleri yerli tüketiciyle buluşturması bekleniyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması, markanın Türkiye’deki akıllı telefon rekabetine yeniden dahil olması anlamına gelecek.

SEKTÖR GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Motorola’nın Türkiye pazarına olası dönüşü, akıllı telefon sektöründe rekabeti artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Distribütörlük sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise hem sektör temsilcileri hem de tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.