Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş., Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. hakkında verilen konkordato taleplerini reddetti.

BORCA BATIK OLDUKLARI ANLAŞILDI

Kararda, şirketlerden Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.’nin “borca batık” durumda olduğu belirtilerek 15 Ekim 2025 itibarıyla iflaslarına hükmedildi. Mahkeme, iflasın basit tasfiye usulüyle yürütülmesine ve işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdi.

Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

67 YILLIK DEVİN SONU

Temelleri 1958 yılında Ziver Karataş tarafından atılan Karataş Grup, yıllar içinde Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik, Karataş Makine İmalat gibi birçok alt şirketle büyüyerek sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı.

Şirket, özellikle Borusan Grubu ile uzun yıllardır yürüttüğü iş ortaklıklarıyla tanınıyordu. Borusan Mannesmann Boru, Borçelik ve Kerim Çelik gibi dev sanayi firmalarının tedarikçisi olan grup, son yıllarda Tosyalı Holding, Yücel Boru, Yıldız Demirçelik ve MMK gibi firmalarla da çalışıyordu.

ÖDÜLLER KAZANMIŞ, VERGİ REKORTMENİ OLMUŞTU

Gemlik’te 31 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde faaliyet gösteren Karataş Grup Şirketleri, uzun yıllar ilçenin vergi rekortmenleri arasında yer aldı. Ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar” ödül törenlerinde 2018–2022 yılları arasında “Çevre Sektör Lideri” ödülünü üst üste beş kez kazandı.

YÖNETİM EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Kurucusu Ziver Karataş’ın 2008 yılındaki vefatının ardından, şirketin yönetimini oğlu Muhittin Karataş devralmıştı. Ancak ekonomik daralmalar, artan girdi maliyetleri ve sektördeki yoğun rekabetin ardından grup, 2024 yılında konkordato talebinde bulunmuştu.