Daha önce Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Juventus ve Ukrayna devi Shakhtar Donetsk formalarını terleten Douglas Costa, kariyerine 4. lig ekibinde devam ediyor.

YENİ DURAĞI DİKKAT ÇEKTİ

35 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki son durak dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, ara transfer döneminde Chievo Verona'ya transfer olurken ilk maçından görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kariyeri boyunca toplam 84 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Douglas Costa'nın, İtalya 4. Ligi'nde mücadele eden bir takımla anlaşması şaşkınlık yarattı.

Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde imza maçları olan Brezilyalı futbolcunun ilginç tercihinin ardından kariyer planlamasına yönelik tartışmaların da fitili ateşlendi.