Melbourne’un merkezindeki bir restoranlar sokağı, iki mal sahibi arasındaki anlaşmazlığın kriz noktaya ulaşmasıyla adeta hayalet şehre döndü. Popüler ramen restoranı Kikanbo dahil olmak üzere bir dizi işletme, yalnızca bir e-postayla ve 24 saatten az bir sürede faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Yasal sürecin ortasında kalan işletmeciler kepenk indirirken, bazı restoranlar henüz açılmadan kapanmış oldu.

BİR E-POSTA İLE TÜM RESTORANLAR KAPATILDI

Avustralya’nın Melbourne kentinde, çok sayıda popüler restoranın faaliyetleri, sadece bir e-posta ile 24 saat içinde sona erdi. Olay, iki mal sahibi arasında tırmanan anlaşmazlığın kritik bir noktaya ulaşmasıyla patlak verdi.

Yeni açılan ve viral hale gelen Kikanbo Ramen, cuma akşamı saatler içinde yürürlüğe girecek şekilde kira sözleşmesinin feshedileceğini bildiren bir yasal e-posta aldı. Bu gelişme restoranın tam servis sırasında kapanmasına neden oldu. Yüzlerce kilo taze ürün çöpe gitmek zorunda kaldı.

E-postada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilimiz 260 Latrobe Mercator Pty. Ltd. adına hareket ediyoruz. Bildiğiniz üzere, müvekkilimizle olan alt kira sözleşmesiyle bu mülkü kullanıyorsunuz. Şubat 2025’te binanın el değiştirmesiyle ana mülk sahibi değişti. Ne yazık ki bu değişim, müvekkilimiz ile yeni ana mal sahibi arasında sorunlara yol açtı. Bu durum, kira sözleşmesinin tek taraflı feshi ile sonuçlanabilir ve sizin alt kira sözleşmeniz de son bulacaktır.”

'KALICI OLARAK KAPALI'

Sonrasında Kikanbo Ramen, internette “kalıcı olarak kapalı” olarak listelendi. Kikanbo’nun yanında yer alan Tay restoranı R Harn’ın ortak sahibi Chavalit 'Top' Piyaphanee, benzer bir e-postayı aldıktan sadece saatler sonra dükkanının kilitlerinin değiştirildiğini belirtti.

“Şok ediciydi. Tam anlamıyla mahvolduk. Film gibi. Neden olduğunu anlamıyoruz” diyen Piyaphanee, bu kapanışı kabullenemeyeceklerini söyledi.

YENİ LİSANS TEKLİFİNDE DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Yeni mal sahibi, Piyaphanee’ye yeni bir lisans teklifinde bulundu. Ancak bu lisans, aylık yaklaşık 25 bin dolarlık bir ücret ve dışarıdan duyulabilecek her türlü müzik, televizyon veya ses sisteminin kullanımını yasaklayan hükümler içeriyordu.

Ayrıca lisans, “14 gün önceden yazılı bildirimle herhangi bir zamanda iptal edilebilir” ifadesini taşıyordu. Piyaphanee’nin avukatı bu lisansın kabul edilmemesini önerdi.

Bu olay yalnızca Kikanbo ve R Harn’ı değil; henüz açılmamış olan Luke’s Vietnamese ile Machi Machi ve Katta Kit adlı işletmeleri de etkiledi. Söz konusu tüm restoranlar, mal sahipleri arasındaki bu hukuki çekişmenin ortasında faaliyet gösteremez hâle geldi.