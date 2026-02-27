ABD'nin meşhur evlilik yarışması "The Bachelor"ın Afrika versiyonu, Etiyopya'da büyük yankı uyandırdı. D!nkTV ekranlarında yayınlanan "Latey: Looking for Love" adlı program, milyonlarca izleyiciye ulaşırken muhafazakar kesimin sert tepkisini de beraberinde getirdi.



DALLAS'LI SİGORTACI GÖNÜLLERİ FETHEDEN ADAM OLDU



Programın gözdesi, ABD'nin Dallas kentinde büyüyüp yerleşen 38 yaşındaki sigortacı Messiah Hailemeskel oldu. 10 kadın yarışmacı, Hailemeskel'in gönlünü kazanmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışma boyunca katılımcılara yatak reklamı hazırlamak gibi alışılmışın dışında görevler verildi. Program, YouTube kanalı üzerinden yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi.

"BU BİR ONUR NİŞANESİ"



Yarışmayı kazanan 25 yaşındaki içerik üreticisi Bethel Getahun, zaferini "bir onur nişanesi" olarak değerlendirdi. BBC'ye konuşan Getahun, programın salt bir flört yarışmasının ötesinde anlam taşıdığını vurguladı. "Farklı kadın profillerinin varlığını göstermek programın özünde yatıyor. Her yarışmacının kendine özgü bir hikayesi ve geçmişi var; bu tür hikayeler Etiyopya medyasında pek yer bulmaz" dedi. Nitekim programda otel müdüresi, hostes ve muhasebeci gibi farklı mesleklerden kadınlar ekrana taşındı. Eritre'den kaçan aktris Vivian'ın zorlu yolculuğu da bölümler arasında işlenen hikayeler arasında yer aldı.



MUHAFAZAKARLAR AYAKTA



Ancak program, toplumun muhafazakar kesiminde derin bir rahatsızlık yarattı. Vlogger Semere Kassaye, flört programı kavramını doğrudan Batı kültürünün bir ürünü olarak nitelendiriyor. 41 yaşındaki Kassaye, "Etiyopya'da aşk ve flört her zaman özel bir mesele olmuştur. Belli bir olgunluğa kavuşmadan bunlar aile ya da toplumun haberi olmaz" diyor. Kassaye gibi düşünen pek çok kişi, program videolarına yorum yaparak yarışmacı kadınların ekranda objeleştirildiğini öne sürdü.