D!nkTV’de yayımlanan programın finalini 620 binden fazla kişi izledi. ABD’nin Dallas kentinde büyüyen 38 yaşındaki sigortacı Messiah Hailemeskel, gönlünü kazanmak isteyen 10 kadın yarışmacıyla farklı görevler üstlendi. Yarışmacılar arasında dikkat çeken sahnelerden biri, kadınların bir yatak reklamı hazırlamak zorunda kalmasıydı.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

YouTube kanalında yüzbinlerce izleyiciye ulaşan program, özellikle muhafazakâr kesimin tepkisini çekti. Vlogger Semere Kassaye, flört programı fikrinin tamamen Batı kültüründen ithal olduğunu savunarak şu sözleri dile getirdi:

“Etiyopya’da flört her zaman özel bir meseledir. Aile ya da toplum haberdar olmadan böyle ilişkiler yaşanmaz. Bu program kadınları birer obje haline getiriyor.”

41 yaşındaki Semere gibi birçok kişi, sosyal medyada videoların altına yorum yaparak tepkisini ortaya koydu.

Kazanan İçerik Üreticisi Oldu

Programın sonunda 25 yaşındaki içerik üreticisi Bethel Getahun, Messiah Hailemeskel’in gönlünü kazanarak birinciliğe ulaştı. BBC’ye konuşan Getahun, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Bu benim için bir onur nişanesi. Programın asıl amacı, farklı kadın profillerini göstermekti. İzleyenler yarışmacıların her birinin bambaşka hayat hikâyelerine sahip olduğunu gördü. Bu tür hikâyeler Etiyopya medyasında genellikle yer bulmuyor.”

Basketbol, Boks ve Daha Fazlası

Program boyunca kadınlar yalnızca sohbet ve romantik anlarla değil; basketbol ve boks gibi fiziksel aktivitelerdeki performanslarıyla da dikkat çekti.

Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı, yarışma sayesinde otel müdüresi, hostes ve muhasebeci gibi farklı meslek gruplarından kadınların ekrana taşındığını bildirdi. Ayrıca Vivian isimli bir aktrisin, zorunlu askerlik nedeniyle Eritre’den kaçış hikâyesinin programda işlendiği aktarıldı.