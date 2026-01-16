Daha önce Tayyar Altıkulaç ve Ali Bardakoğlu’nun yer aldığı üniversitenin akademik kadrosuna, Ali Erbaş’ın da öğretim üyesi olarak katılmasıyla üç eski Diyanet İşleri Başkanı aynı çatı altında buluşmuş oldu.

Ali Erbaş

Altıkulaç, AKP eski milletvekili olması nedeniyle milletvekili emekli maaşının yanı sıra üniversiteden de ücret alıyor.

Tayyar Altıkulaç

ÇİFT MAAŞLILAR

Ali Erbaş ise Diyanet emekli maaşına ek olarak, profesör maaşı alacak. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Tayyar Altıkulaç yürütüyor.

Ali Bardakoğlu

Heyette iş insanı Ahmet Akça, Ensar Vakfı’na 7.9 milyon dolar bağış yapan Torunlar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Maliye eski Müsteşarı Basri Aktan ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Huriye Martı da yer alıyor.