İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'kara para', 'yasa dışı bahisle mücadele' ve 'futbolda şike ve bahis' operasyonları kapsamında bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.



DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU



Savcılık tarafından yapılan takiplerde, yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, Diyarbekirspor'un muhasebecisi ve kulübün bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



3 şirket, TFF 3.Lig ekibi Diyarbekirspor, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 işyerine el konuldu.