stanbul’un Büyükçekmece ilçesinde dehşet gecesi yaşandı. Mimarsinan E-5 yan yoldaki işyerinde çalışanlar silah sesleri duyunca polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, kırmızı cipin içinde iki kişiyi kanlar içinde buldu. Yolcu koltuğunda oturan Emrah Yılmaz’ın (33) olay yerinde öldüğü anlaşıldı.



311 NUMARALI ODA



Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan sürücü Emre Güçlü (31) de müdahaleye rağmen burada hayatını kaybetti. Her iki kurban da tabancayla defalarca vurulmuştu. Ekipler, olay yerini inceleme yaparken, yakındaki bir otelin 311 numaralı odasında kadın cesedi bulunduğu ihbarı geldi.



Otele geçen polisler, 27 yaşındaki Melisa Kölekçi’yi yatakta tabancayla vurulmuş halde ölü buldu. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Hakan K. (32) ismine ulaşıldı. Zanlının, önce otele gelip genç kadını tabancayla öldürdüğü, ardından diğer iki kişiyle buluşup cinayetleri işlediği belirlendi.



GEZELİM DEMİŞ



Polis, kaçan katilin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Katil zanlısını tanımadıklarını söyleyen Emrah Yılmaz’ın ağabeyi Üzeyir Yılmaz, “Kardeşimi aramış ‘Gelin biraz gezelim’ demiş. Onlarla hiçbir bağlantısı yoktu. Sonra gece ‘Kardeşiniz vuruldu, gelip cenazenizi alın’ diye aradılar” dedi.