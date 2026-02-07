Ukrayna'nın kuzeyinde, Belarus sınırına yakın bir konumda bulunan Pripyat, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışan işçilere ve ailelerine ev sahipliği yapmak amacıyla kuruldu. Kısa sürede 50 bin nüfusa ulaşan şehirde yaşam, 26 Nisan 1986'da meydana gelen nükleer felaketle kesintiye uğradı. Patlamanın ertesi günü olan 27 Nisan 1986’da şehir tamamen tahliye edildi ve bölge "yasak bölge" ilan edilerek sivil yerleşime kapatıldı.

KAMUSAL ALANLAR HALA AYAKTA

80’li yıllarda terk edilmesine rağmen şehirde 15’ten fazla okul, bir hastane, alışveriş merkezleri, konser salonları ve sinemalar gibi kamusal alanlar halen ayakta duruyor. Ancak binaların içi bakımsızlık nedeniyle harabe halinde. Şehir merkezinde bulunan ve açılışına sayılı günler kala felaketin gerçekleştiği eğlence parkı, dönme dolabı ve çarpışan arabalarıyla kentin en dikkat çekici kalıntıları arasında yer alıyor.

Sokaklarda terk edilmiş araçlar, kişisel eşyalar ve yarım kalmış inşaat projelerine ait buldozerler, tahliye sürecinin hızını ve kentin o dönemki gelişim planlarını gösteriyor. Şehrin büyük bir kısmı günümüzde yoğun bitki örtüsüyle kaplanmış durumda.

YASAK BÖLGE YENİ BİR SÜRECE GİRDİ

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla birlikte Pripyat ve çevresindeki yasak bölge yeni bir sürece girdi. Bölgenin bir kısmı Rus askeri güçleri tarafından işgal edildi. Bu durum, nükleer kalıntıların bulunduğu alandaki güvenlik protokollerini ve giriş-çıkış denetimlerini yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı.