MUĞLA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin mahalleye yaklaşması üzerine 70’e yakın ev boşaltıldı. 200’e yakın insan ve onlarca hayvan bölgeden uzaklaştırıldı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı. İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü. Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, yaklaşık 200 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Sabah saatlerine yaklaşırken ekipler hala yangın söndürme çalışmaları yapıyor.

MİLAS

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANTALYA

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar müdahale etti. Yangın bölgesine yakın lojmanda ve evlerde yaşayanlar, güvenli bölgelere yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede zeytinliğe sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 9 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 250 personel ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.