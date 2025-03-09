Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşanan Alfred kasırgasından dolayı 300 bin kişinin elektriği kesildi. Ve bu kesintilerden 750 bin kişi etkilendi.

KASIRGA ŞEHRİ FELÇ ETTİ

Yaşanılan kasırgadan sonra Başbakan Anthony Albanese, 13 Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin de ciddi yaralanmalar aldığını aktardı.

Herkesi etkileye kasırgadan dolayı açıklama yapan Başbakanı David Crisafulli şunları aktardı:

"Bu Queensland tarihinde bir doğal afet nedeniyle yaşanan en büyük elektrik kaybıdır"

Meteoroloji uzmanları ise yıkıcı rüzgarların 700 milimetreye kadar ulaşacağını ve bunun pazartesi gününe kadar devam edeceğini aktardı.