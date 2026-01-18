Çin'in kırsal bölgelerinden biri olan Qingfu köyünde Daidai adlı genç kadın, Çin Yeni Yılı öncesinde geleneksel olarka yapılan domuz kesimi için yaşlı babasının artık yeterince güçlü olmadığını düşünerek Douyin'de (Çin'in TikTok'u) bir video paylaştı. BBC'nin haberine göre babasına yardım edecek gönüllüler arayan Daidai, karşılığında geleneksel bir sofra kuracağını da belirtti.

"BAŞIMI DİK TUTABİLMEK İSTİYORUM"

"Babam yaşlandı, bu işi tek başına yapabileceğinden endişeliyim. Köyümüzde başımı dik tutabilmek istiyorum" sözleriyle çağrısını duyuran genç kızın videosu kısa sürede bir milyondan fazla beğeni aldı.

BİNLERCE KİŞİ YOLA ÇIKTI

Genç kadının çağrısı üzerine binlerce kişi Qingfu köyüne doğru yola çıktı. Köye giden yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken bazı ziyaretçiler araçlarını bırakıp yürüyerek köye ulaştı. Kalabalık nedeniyle Daidai, güvenliği sağlamak için polisten yardım istemek zorunda kaldı. Yerel yönetim ise iki domuzun binlerce misafiri doyurmaya yetmeyeceğini anlayınca ek hayvan temin etti.

Daidai ise yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Babam çok mutlu. Hayatımızda ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz" dedi. Hatta kalabalığı ağırlayabilmek için babasının komşulardan sandalye ödünç almak zorunda kaldığını da ekledi.