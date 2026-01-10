CHP lideri Özgür Özel, SÖZCÜ TV’de Liderler Özel programında önemli açıklamalarda bulundu:

“Bu şartlar altında bir erken seçime Erdoğan’ın gideceğini normal şartlarda görmüyorum. Ama biliyorsunuz ki erken seçimin tarihini siyasetçiler konuşur, millet kararlaştırır. Millet erken seçim isterse bunun karşısında kimse duramaz. En önemlisi millet, bıçak kemikteyken sandığı isterse, hiçbir kuvvet milletten sandığı kaçıramaz. Biz adayımızı belli ettik. 15.5 milyon kişi oy verdi. İmamoğlu’nun adaylığına millet razı olmuş. Karşıda AK Parti’nin adayı tartışması var. Evladı mı olacak, damadı mı olacak, bakanı mı olacak, eski bakanlardan biri mi olacak tartışması var.

TEK ENGEL ERDOĞAN

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’dur. Adaylığının önünde şu an için bir engel yoktur. Bir tane Ekrem Başkan’dan korkan, gözü dönmüş, engel oluyor diye Ekrem Başkan aday olamıyorsa, millet onu görsün önce, onu görsün. Son dakikaya kadar İmamoğlu aday. Millet, korkanı da görsün, korkmayanı da görsün. İmamoğlu’nun adaylığının önündeki tek engel, Tayyip Erdoğan’ın elinde bulundurduğu ve bulundurmadığı tüm yetkileri kullanarak bu adaylığa engel olmak için kendini parçalamasıdır, İmamoğlu’ndan korkuyor olmasıdır.”

SAZLIDERE OLMAZDI

Bugün tutuksuz yargılayın, bugün Ekrem Başkan’ı çıkarın, İBB’yi de takır takır yönetir, depreme karşı hazırlığı da en iyi yapar. Zaten bütün korkuları da o. Yani müthiş bir kentsel dönüşüm hazırlığı vardı. Onun olduğu yerde Kanal İstanbul’u da yapamazsınız. Onun lafını dinleseniz de Sazlıdere Barajı’nı bu hale getirmeseydiniz, bu susuzluk meseleleri de olmazdı.”

‘Pijama çıkarılacak, sokağa çıkılacak’

Vatandaşları sorumluluk almaya davet eden Özel, “Çağrıldığın yere gidersen, kim hak arıyorsa oraya. Bu gidişattan rahatsız olan bir muhalif seçmensen, mitinglerimize, çağrıldığın yere koşarsan, o mücadeleye omuz verirsen karşında hiçbir güç duramaz ve senin değişsin istediğin şey tekrar değişir” dedi. Evinde pijamayla kendilerini izleyenlere sitem eden CHP lideri, şunları söyledi: “O pijama çıkarılacak, o pantolon giyilecek, ayakkabı giyilecek, sokağa çıkılacak. Bu eylem her şeyi çözecek. Evde oturmakla, sessiz kalmakla, susmakla çözülmüyor. Sen sustuğun zaman, başka birisi yerine konuşuyor, senin hakkını da başkaları alıyor. O yüzden, herkesi sorumluluk almaya, mücadelede pay almaya davet ediyorum. Önümüzde hep birlikte yürüteceğimiz, dünya siyasi tarihinin en büyük seçim kampanyasını sürdürüyoruz. Bu uzun soluklu koşuya, omuz vermeye, gelip birlikte koşmaya davet ediyoruz.”

‘Millet, operasyonların Erdoğan’ın siyasi geleceği için yapıldığını düşünüyor’

Topçu, popçu da yakalıyoruz paçalı var ama millet yutmuyor

Özel, son dönemde yapılan operasyonlarda bazı sanatçılara itibar suikastı yapıldığını, bu konuda şerhinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Toplumun yüzde 60’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun siyasi olduğunu, Erdoğan’ın siyasi geleceği için yapıldığını düşünüyor. Bunun için ‘sadece İBB’ye yapmıyoruz, topçuya da yapıyoruz, popçuya da yapıyoruz’ diye paçal (çeşitli şeylerin karışımı) yapıyorlar.

TÜRKİYE’NİN BARONU KİM

Millet, bunu yutmuyor. Bu suçlarla mücadele edilmeli. Torbacıyla, kullanıcıyla uğraşıyor. Türkiye’nin baronu kim? Escobarları kim? Bu işler böyle olmaz. Türkiye’de adalete güven yüzde 18’e indiğinde senin yaptığın operasyonda hele hele ucuz işlere karışıyorsan sana kimse güvenmez. Burada bir algı operasyonu var. Dünya kadar görevi ihmal suçu var. Dağ gibi büyüyen borçlar karşısında ya piyango çıkacak, ya miras kalacak. Hiçbirisi yoksulluktan, geçim zorluğundan bağımsız değil. Sanal kumar da öyle, şans oyunları da öyle.

AYM KARARLARINA UYSUN

Anayasaya uymayanlarla anayasa yapmayacağımızı, hükümetin birinci vazifesinin AYM ve AİHM kararlarına uymak olduğunu söyledik. Kaldı ki anayasa değişikliği bugünden yarına askere adam topluyormuş gibi milletvekili toplayarak yapılabilecek bir iş de değil. Anayasayı toplumun vicdanına ve rızasına rağmen değiştiremezsiniz.”

‘Tank Palet’i alıp, içindeki Katarlıları kendi uçaklarına koyup geri yollayacağız’

Özel, “Memleket onay verdi ve sizi iktidara getirdi. İlk değişimi nereden başlatacaksınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Mesela bizim Cumhurbaşkanının açacağı ilk telefonlardan biri ‘Şu uçan sarayı çekin bakalım Sabiha Gökçen’e’ deyip Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasındaki Katarlıları içine bindirip, Katar uçağını yollayıp, uçak havalanınca Katar Emirine ‘Şu bize jest diye verdiğin uçağın içinde sizinkiler var. O uçan saray sizindir. Tank Palet de milletindir.’ Benim çok arzu ettiğim bir şey bunu yapması bizim Cumhurbaşkanının.”

‘AKP transfer olana bir dönem garantisi veriyor’

İktidarın milletvekili transferlerini de yorumlayan CHP lideri Özel, “Şimdi bu AK Parti şöyle bir şey yapıyor transferlerde. Bize gelene bir dönem garantisi veriyor. Kampanya var AK Parti’de. Bize gelen milletvekiline bir dönem garanti. Bu yasal düzenlemeyle çözülebilecek bir mesele değil. Bunun bir anlayış meselesi olması lazım. Yani ‘Ben ne diyerek oy aldım, şimdi neredeyim?’ Ve ‘Bu seçmene ihanet etmiş olur muyum, olmaz mıyım?’ Meselenin özü bu.”

‘Erdoğan’ın Putin ve Trump’lı bagajı Türkiye’ye zarar veriyor’

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiye neden tehdit dediğine yönelik bir soru üzerine, şunları söyledi:

“Trump’la görüşmeden önce oğluyla görüşeceksiniz, 250 Boeing almanın sözünü vereceksiniz. Şirketin vermesi gereken kararı Erdoğan veriyor. Görüşmeden bir gece önce Çin mallarına vergi koyduk, Amerikan mallarından vergi indirdik. İktidarda kalmak için Trump’a istediklerini vermeye kalkıyor. Erdoğan’a söylüyorum, muhalefete itibar suikastı yapmaya benzemez bu işler. Böyle bir ilişki Türkiye açısından riskli bir ilişkidir. Maduro’nun belli konulara açıklık getirmesi durumunda AK Parti’nin taşıdığı riskleri biliyoruz. Erdoğan, milletin takdiriyle birtakım görevler üstlendi, birilerine çok yetki verdi, FETÖ’cüler başımıza musallat oldu. Sonrasında güç zehirlenmesiyle, OHAL şartlarında bir noktaya geldi. Ama her işin bir kararı var. Erdoğan’ın bu işin sonuna geldiğini kabul etmesi ve Türkiye’de bir iktidar değişimi noktasında serbest seçimlere daha fazla direnmemesi lazım. Erdoğan’ın bugün Trump’la kurduğu ilişkinin kendisi de, Venezuela bagajı da, Rusya ile kurduğu ilişkinin kendisi de Türkiye açısından taşınması güç bir bagaj haline gelmiştir.”

Özel: Ankette 4 puan öndeyiz

CHP’nin oy oranına dair bilgi veren Özel, “CHP’nin birinci parti olduğu kabul ediliyor ama fark 1.5-2 puan gösteriliyor. Partide bir ölçme değerlendirme birimiz var. O aylık bildirimlerde kararsız seçmen dağıtılmadan yüzde 34-35 gibi. Bana göre, CHP bugün sandık olsa yüzde 40-43 arasında oy alır. Türkiye’deki bütün anketlerin 2025 yılı ortalamasında 3.5-4 puan farkla AK Parti’nin önündeyiz.”