İzmir Büyükşehir Meslek Fabrikası İzmirli kadınlar için istihdam anlamında güçlü bir destek sağlıyor. Alınan eğitimler ile İzmirli kadınlar kollarına altın bilezik takarak mesleklerini kazanıyorlar. Meslek Fabrikası sayesinde meslek sahibi olanlardan biri de Özgür Karasar oldu.

ŞİMDİ HOLLANDA'DA ÇALIŞIYOR

İzmir Büyükşehir Meslek Fabrikası kadınlar için yalnızca Türkiye'de değil aynı zamanda yurt dışında da iş imkanı sağlıyor. Bu kurslar ile meslek sahibi olan kadınlar arasında Hollanda'ya yerleşme hazırlığı yapan Özgür Karasar da vardı.

Hollanda'da çalışabilmek adına bir meslek edinme kararı alan Karasar Meslek Fabrikası'nda aldığı eğitimle pastacılığın püf noktalarını öğrendi. Daha sonra ise yerleştiği Hollanda'nın Rotterdam kentinde ünlü bir pastanede iş sahibi oldu.

BİR GÜNLÜK DENEME İLE İŞE ALINDI

Meslek Fabrikası'nda aldığı eğitimler ile pasta yapımının tüm inceliklerini öğrenen Karasar “Burası özellikle cheesecake ve San Sebastian ile ünlü bir pastane. Faslı bir girişimci kadının sahip olduğu pastanede birebir iş görüşmesi yaptım. Kendisi genç ve kadınlarla çalışan harika biri. Bir günlük deneme ile işe alındım ve çok mutluyum. En zor zamanlarda bir meslek hayat kurtarıcı oluyor; bunu kendi deneyimimden biliyorum. İzmir’den Hollanda’ya gelecek tüm dostlarımızı, lezzetli pastalarımızı tatmaya davet ediyoruz” dedi.