New York'un Watertown kentinde yaşayan yaşlı bir kadın, kimliğinin ele geçirildiğine inandırıldıktan sonra birikimlerini korumak için 157 bin dolarlık altın (yaklaşık bin gram altın) satın aldı, dolandırıcıların planı burada bitmedi. Altınları teslim alan kişiler, kadından aynı miktarda bir altın daha istedi. Bu kez devreye ailesi ve polis girdi.

Kadının dolandırıldığından şüphelenen bir aile üyesinin uyarısı üzerine Watertown polisi soruşturma başlattı. İkinci altın teslimatını engellemek isteyen ekipler gerçek altınların yerine sahte altın paralar koyarak dolandırıcıların yeniden gelmesini bekledi.

Her şey telefondaki tek bir aramayla başladı

Polisin aktardığına göre olay, haziran ayında kadının kendisini Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) görevli olarak tanıtan bir kişiden telefon almasıyla başladı.

Arayan kişi, kadının kimliğinin tehlikede olduğunu ve banka hesaplarındaki paranın risk altında bulunduğunu söyledi. Kadına, parasını koruyabilmesi için bankadaki varlıklarını çekerek altın külçelerine ve altın paralara dönüştürmesi gerektiği anlatıldı.

Kadın bu talimata inandı ve Watertown'daki bir kuyumcudan 157 bin dolar değerinde altın satın aldı.

Daha sonra kendisinden istenen altınları bir benzin istasyonunda buluştuğu kişilere teslim etti.

Dolandırıcılar 157 bin dolarla yetinmedi

İlk teslimatın ardından kadına yeniden ulaşıldı. Bu kez ondan 157 bin dolar değerinde daha fazla altın istendi.

Kadın tekrar kuyumcuya giderek ikinci siparişini verdi, siparişin bir bölümü hazırlanmışken bir aile üyesi durumdan şüphelendi.

Aile üyesinin uyarısıyla olayın bir dolandırıcılık olabileceği anlaşılınca 5 Ağustos'ta Watertown polisi bilgilendirildi.

Bu noktada soruşturmacılar için önemli bir fırsat ortaya çıktı. Dolandırıcılar ikinci altın paketini almaya gelecekti ve polis onları teslimat sırasında takip edebilecekti.

Gerçek altınların yerine sahte paralar konuldu

Watertown polisi, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimiyle iletişime geçti. Jefferson County Şerif Ofisi, New York Eyalet Polisi ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma ekiplerinin de dahil olduğu bir operasyon hazırlandı.

Ekipler, kadının gerçek altınlarını yeniden teslim etmesini istemedi. Bunun yerine ikinci siparişin bulunduğu pakete sahte altın paralar yerleştirildi.

Paket, önceki teslimatta kullanılan malzemelere benzer şekilde hazırlandı. Böylece dolandırıcıların şüphelenmeden paketi almaya gelmesi amaçlandı.

Sivil polisler buluşma noktasının çevresine yerleştirildi. Teslimatı takip etmek için drone da kullanıldı.

Paketi alan kişi polis tarafından yakalandı

Polisin açıklamasına göre 43 yaşındaki Weifu Cai, ikinci altın paketini teslim aldıktan sonra Arsenal Caddesi'ndeki bir araca doğru yürüdü.

Polis ekipleri bu sırada müdahale ederek Cai'yi paketle birlikte yakaladı. Araçta bekleyen 35 yaşındaki Wenping Chen de gözaltına alındı.

Polis, araç için arama emri alınmasının planlandığını açıkladı.

Cai ve Chen, Watertown Şehir Mahkemesi'nde ikinci derece büyük hırsızlığa teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya.

Ancak polis önemli bir ayrıntının altını çizdi: İki şüpheli, kadının ilk 157 bin dolarlık altınını teslim alan kişiler değil.

Polise göre ilk teslimatı gerçekleştiren kişiler Çinliydi ancak Cai ve Chen'den farklı kişilerdi. Bu nedenle iki şüpheliye yöneltilen kamuoyuna açıklanan suçlamalar, kadının ilk altınlarının çalınmasından ziyade ikinci teslimata ilişkin.

Sanıklar hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.

FBI bu dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıyor

Watertown'daki olay, FBI'ın daha önce özellikle yaşlıları hedef alan değerli metal dolandırıcılıkları konusunda yaptığı uyarıları yeniden gündeme getirdi.

Dolandırıcılar kendilerini devlet görevlisi, banka çalışanı veya teknoloji şirketi temsilcisi olarak tanıtarak kişinin banka hesabının ya da kimliğinin tehlikede olduğunu söyleyebiliyor. Ardından paranın bankadan çekilmesini ve altın, gümüş gibi değerli metallere dönüştürülmesini istiyor.

Son aşamada ise kurbanın satın aldığı altınları almak için bir kurye gönderiliyor.

FBI'a göre yalnızca Mayıs-Aralık 2023 döneminde bu yöntemle bağlantılı nakit ve değerli metal kayıpları 55 milyon doları aştı.