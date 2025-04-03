Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, değişen hava koşullarıyla birlikte özellikle kış aylarında sıkça görülen grip ve benzeri hastalıkların artık her mevsimde görülebileceğine dikkat çekti.

‘BU BELİRTİLER KRONİK GRİP HALİNİ ALABİLİYOR’

Prof. Dr. Özkaya, “İklim değişikliklerinin etkisiyle, mevsimsel hastalıklar, mevsim fark etmeksizin her dönemde karşımıza çıkmaya başladı. Bir günde dört mevsim yaşamak, vücudumuzu sistemik olarak hemen etkileyerek, kolayca ateş, öksürük, halsizlik, uzun süren yorgunluk ve eklem ağrıları gibi şikayetlere neden olabiliyor. Hatta, bu belirtiler, en ufak bir ısı değişikliğinde tekrarlayarak ‘kronik grip’ halini alabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘ERKEKLERDE AGRESİFLİK GÖZLEMLENİYOR’

Ani ısı ve iklim değişikliklerinin psikolojik etkisine de değinen Prof. Dr. Özkaya, “Bu değişimler, anksiyete, endişe, uyku sorunları, kas ağrıları ve yeme bozuklukları gibi fiziksel ve duygusal belirtilere yol açabiliyor. Kadınlar, hava değişimlerine karşı daha hassas olabilirken, erkeklerde ise genellikle uyku problemleri, agresiflik ve tahammülsüzlük gibi davranışsal değişiklikler gözlemlenmektedir” diye konuştu.

Dengesiz hava koşullarına uyum sağlamanın öneminden bahseden Prof. Dr. Özkaya, gece uyku düzenini bozan alışkanlıkların ve yeme-içme düzeninin yanı sıra, kullanılan ilaçların saatlerinin de düzenlenmesi gerekebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Özkaya, “Ayrıca, gün içinde iç ve dış ortamda yaşanan ani ısı değişikliklerine karşı uygun giysi seçimi büyük önem taşır. İnce veya kalın-terleten kıyafetler, şikayetlerin tekrarlamasına yol açabileceğinden, doğru giyinmek sağlığımızı korumada önemli bir faktördür” dedi.

Prof. Dr. Özkaya, bu koşullarda psikolojik destek almanın hem fiziksel hem de duygusal sağlığı korumak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.