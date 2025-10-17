Günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar artık yalnızca iletişim aracı değil, psikolojik bağımlılık konusu. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, telefonu bir günlüğüne kapatmanın düşündüğümüzden çok daha güçlü etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

İLK SAATLERDE STRES SEVİYELERİ ARTIYOR

Araştırmalara göre telefonunu 24 saatliğine kapatan kişiler, ilk birkaç saatte stres seviyelerinde belirgin bir artış yaşıyor. Uzmanlar, bu tepkinin beynin sürekli uyarılma alışkanlığını kaybetmeye direncinden kaynaklandığını söylüyor. Katılımcıların çoğu bu süreçte huzursuzluk, dikkatsizlik ve zamanın geçmediği hissini yaşadığını ifade etti. Uzmanlar bu etkiyi “dijital yoksunluk sendromu” olarak tanımlıyor.

GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE STRES YERİNİ FARKINDALIĞA BIRAKIYOR

Günün ikinci yarısında tablo değişiyor. Stres yerini sakinliğe ve farkındalığa bırakıyor. Katılımcılar çevrelerindeki sesleri daha fazla duyduklarını, dikkatlerinin dış dünyaya yöneldiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum beynin dopamin döngüsünden uzaklaşıp doğal dikkat haline dönmesinden kaynaklanıyor.

KISA DETOKS, FARKINDALIK SAĞLIYOR

Araştırmalar, dijital detoksun kalıcı bir davranış değişikliği yaratmasa da, kişiye dijital alışkanlıklarını fark etme fırsatı verdiğini gösteriyor. Özellikle sosyal medya kullanımı yoğun kişilerde, yalnızca 24 saatlik bir detoks bile zihinsel rahatlama sağlayabiliyor. Uzmanlar, “Bu tür kısa kopuşlar bağımlılığı bitirmez ama farkındalığı artırır. Haftada bir gün telefon bildirimlerini kapatmak, zihinsel dengeyi destekler” uyarısında bulundu.